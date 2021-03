Beautiful anticipazioni: Liam sta per cedere e tradisce Hope?

Liam pensava che Hope davanti alla sua proposta di matrimonio non avrebbe mai rifiutato che sarebbe stata ben lieta di passare il resto della sua vita al suo fianco come moglie. Ma qualcosa è andato storto e lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 marzo 2021. Come si chiude questo mese di marzo per i protagonisti di Beautiful? Non benissimo per Liam che a quanto pare si è beccato un bel no. In effetti c’era da aspettarselo perchè Hope mai avrebbe rinunciato alla custodia di Douglas dopo tutto quello che ha fatto per ottenerla e Liam doveva anche immaginarselo. Pensava che l’amore della donna per Beth e per la sua famiglia fosse più grande ma si sbagliava e a quanto pare, questa coppia potrebbe non resistere alla nuova scossa di terremoto arrivata dopo il no di Hope. Cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 marzo 2021

Liam molto deluso per quello che è successo decide di andare da Steffy per raccontarle quello che sta passando. Hope dal canto suo si sente in colpa per quello che è successo e decide di raccontare a Brooke tutto. La Logan è ovviamente dalla parte di Liam e gli dà ragione su tutta la linea. Non solo, fa notare anche a Hope che potrebbe perdere tutto quello per cui da sempre ha lottato e la invita ad andare a parlare subito con Liam.

Ora la domanda è: quando Hope andrà da Steffy per parlare con Liam, lo troverà solo in compagnia della sua ex moglie, intento a giocare con Kelly o ci sarà dell’altro? Liam potrebbe avvicinarsi alla sua ex e mettere quindi fine alla storia con Hope?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.