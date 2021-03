Una vita anticipazioni: Margarita vuole avvelenare Bellita? Strana sostanza nella tazza

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 30 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio 1145. Domani in onda su Canale 5 alle 14,10 la seconda parte di questo episodio della soap spagnola. Avrete visto che Genoveva ha fatto arrestare Cristobal liberandosi finalmente dal suo nemico…Ma c’è ancora Ursula. Felipe comunque ha deciso di credere alla sua fidanza per cui, almeno per il momento, la Dicenta non dovrebbe essere un grosso problema.

Ma c’è anche un’altra story line che forse stiamo sottovalutando e che dovrebbe invece essere presa in considerazione. E parliamo di Margarita che probabilmente sta ingannando Bellita, pronta ancora a vendicarsi di lei per tutto quello che è successo quando erano molto giovani. Ma come lo farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 marzo 2021

Felicia riceve un regalo non sa di che cosa si tratta ma poi capisce che è un quadro che è stato realizzato da Camino e si rende conto del grande talento che ha sua figlia. Decide quindi che può continuare le sue lezioni con Maite perchè un talento di questo genere non può che essere coltivato. La donna è così contenta che decide di appendere il quadro nel ristorante.

Marcia viene fermata da un uomo che le dà una busta con un biglietto per Santiago. Suo marito le dice di non farci caso, è solo una questione di lavoro. Poi nasconde dei soldi nella stanza in cui vivono.

Felipe dice a Genoveva di non preoccuparsi. Sarà sempre dalla sua parte. Ursula è il demonio e lui farà di tutto per far si che non faccia più del male a nessuno. Genoveva quindi, almeno per il momento, sembra aver raggiunto il suo scopo. Tutto va secondo i suoi piani.

Mentre Bellita è in un’altra stanza, Margarita le mette qualcosa nella tazza. Che cosa vuole fare, la vuole avvelenare?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 marzo 2021 su Canale 5.