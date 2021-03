Beautiful anticipazioni: Steffy bacia Liam su richiesta di Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 31 marzo 2021? Come si chiude il mese di marzo per i fan della soap americana che seguono sempre con grande passione tutti gli episodi di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni. Prima però, facciamo il punto della situazione. Liam ha deciso di mettere fine a tutti i giochetti di Thomas e lo ha fatto chiedendo a Hope di sposarlo. Ma con delle regole: niente lavoro con Thomas e anche la rinuncia alla custodia del piccolo Douglas. Una cosa che però Hope non si sente di accettare. Quando ne parla con Brooke, dopo aver detto di no a Liam, la Logan le dice subito di ripensarci, che ha fatto tanto per costruire la sua famiglia con Liam e che non può buttare tutto per colpa di Thomas…Nel frattempo però Liam, amareggiato e deluso da Hope per le sue parole, ha deciso di andare a parlare con Steffy…

Hope arriverà prima che Liam e Steffy possano ricordare i tempi passati e magari lasciarsi travolgere dal sentimento che forse potrebbero provare ancora? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 marzo 2021

Hope non può neppure immaginare che Thomas la sta seguendo…La ragazza infatti sta raggiungendo la casa di Steffy per dire a Liam che le dispiace della risposta data e forse anche per provare a pensare insieme a lui a una soluzione. Quello che Hope non sa è che Thomas ha chiamato Steffy per dirle che Hope sta andando da lei e per darle anche un suggerimento. Ci tiene a Liam e vuole una famiglia con lui? Allora deve baciarlo in modo che Hope veda tutto. Steffy al telefono resta scioccata dalla richiesta di Thomas. Che cosa farà adesso, bacerà Liam?

Lo scopriremo solo con la puntata di Beautiful in onda domani 31 marzo 2021. Continuate a leggere su UNF tutte le anticipazioni per non perdervi nessuna news in arrivo da Los Angeles!