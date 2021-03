Una vita anticipazioni: cosa sta dando Margarita a Bellita, vuole avvelenarla?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 31 marzo 2021? Come si chiude questo nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, domani in onda la prima parte dell’episodio 1146 della soap spagnola tanto amata dal pubblico di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Genoveva sembra aver raggiunto il suo scopo: ha fatto arrestare Cristobal, arrivando persino a far credere a Felipe che l’uomo fosse in combutta con Ursula. Ma la Dicenta vuole ancora dimostrare che dietro a tutti questi giochetti ci sia la vedova Bryce. Felipe però non le crede ed è pronto a far di tutto pur di mandarla in galera. Intanto Bellita ha cercato di consolare Margarita e di fare di tutto per lei. Ma quello che nessuno si aspettava è che la moglie di Alfonso mettesse una strana sostanza nella tazza della cantante. Di che cosa si tratta? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 marzo 2021

Tra Camini e Maite succede qualcosa che non si aspettavano. O forse Maite lo aveva da sempre saputo. E’ possibile che provino qualcosa? Dopo che le loro labbra si sono sfiorate hanno però fatto finta di nulla…Santiago sta nascondendo qualcosa a Marcia e quando torna a casa con dei lividi, la ragazza chiede spiegazioni ma suo marito dice di essere solo caduto sul lavoro. IN realtà sta facendo ben altro, anche se al momento non ha detto nulla a sua moglie. Servante sperava che i suoi amici andassero lo stesso agli incontri ma le cose non vanno come si aspettava…

Bellita sembra essere molto felice di come sono andate le cose con Margarita non immagina neppure che la donna sta tramando alle sue spalle...Cinta intanto organizza un appuntamento a sorpresa con Emilio…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 marzo 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.