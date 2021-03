Beautiful anticipazioni: Thomas manipola Steffy, tra Liam e Hope finisce così?

Chi ha pensato che Thomas potesse aver messo la testa a posto si sbagliava, e anche tanto, perchè la sua ossessione per Hope continua a dominare la sua vita. Che cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Beautiful iniziando dalla trama per la puntata di domani 1 aprile 2021! Hope ha seguito il consiglio di sua madre e ha deciso di andare da Liam. Ma non sa che una telefonata di Thomas sta cambiando tutte le carte in tavola. Steffy non aveva nessuna intenzione di sedurre Liam ma, dopo aver saputo che Hope stava andando a casa sua, ha deciso di seguire il folle piano di suo fratello. Cosa succederà adesso? Liam e Hope si lasceranno? Ecco le ultime news e le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 aprile 2021

Hope non riesce a credere ai suoi occhi. Pochi minuti prima Liam le stava chiedendo di rinunciare a tutto per essere sua moglie e adesso bacia Steffy. La ragazza è praticamente sotto choc e mai immaginerebbe che dietro a questa mossa ci sia Thomas, anzi. Vomita addosso a Steffy tutto il rancore che prova e dice a lei e a Liam che se mai ci fossero stati dei problemi tra loro, la colpa non è di Thomas ma di Steffy…Hope neppure immagina che a dire a Steffy di baciare Liam sia stato Thomas. Ma cosa succederà adesso? Liam si è pentito per quello che è accaduto oppure no? Spencer di certo non pensa che Steffy si sia prestata al gioco di Thomas…E invece, anche lei è caduta nella trappola.

Non ci resta che continuare a seguire i nuovi episodi di Beautiful! Un altro mese inizia e i colpi di scena, grazie alla soap americana, non mancano mai!