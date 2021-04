Beautiful anticipazioni: il piano di Thomas funziona, Hope e Liam ko

Come andranno a finire le cose tra Hope e Liam dopo che la ragazza lo ha visto mentre baciava Steffy? Un bacio che neppure Spencer si aspettava visto che tra lui e la mamma della piccola Kelly c’è solo un bel rapporto di amicizia…E invece Thomas ha saputo mettere il suo zampino, anche in questa occasione. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 2 aprile 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà adesso a Los Angeles?

Facciamo il punto della situazione: Thomas ha ottenuto quello che voleva. Hope ha visto Steffy e Liam baciarsi e ovviamente è rimasta basita. Fino a poche ore prima, il suo compagno le aveva chiesto di diventare sua moglie, adesso bacia un’altra donna. Anche Liam è frastornato ma non immagina che dietro a questo diabolico disegno ci sia Thomas…Ridge invita Brooke a riflettere sul cambiamento di Thomas ma lei non ha dubbi: resta un problema per tutti.

E adesso scopriamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 aprile 2021

Ridge continua a pensare che Liam stia sbagliando clamorosamente. Lui e Brooke quindi discutono ancora una volta per quello che succede in famiglia. Il Forrester non riesce a credere che Liam abbia chiesto a Hope di rinunciare a crescere Douglas ed è preoccupatissimo per il bambino che vede nella Logan la sua mamma. Brooke però non la pensa come Ridge ed è convinta che Liam e Hope debbano pensare alla loro di famiglia. Ma i due non sanno quello che è appena successo a casa di Steffy…

A quanto pare la sola a rendersi conto di quanto Thomas sia pericoloso resta Brooke visto che Steffy si è persino fatta manipolare da suo fratello…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 2 aprile 2021.