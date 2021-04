Una vita anticipazioni: Genoveva vuole un figlio da Felipe, si sposeranno?

Che cosa vuole fare Ursula con quella foto che ha preso dalla casa di Genoveva e quali sono le sue intenzioni? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano come sempre la trama della puntata di domani, 2 aprile 2021. In onda nel pomeriggio del due aprile su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1147 di Acacias 38 e le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà in questo nuovo imperdibile appuntamento.

Come avrete visto nell’ultimo periodo, a causa di una serie di malintesi Cinta ed Emilio si sono allontanati. Nel frattempo Maite ha chiesto a Felicia di mandare Camino a studiare in una accademia di arte ma la donna non ha intenzione di lasciare che sua figlia faccia questo genere di percorso. Riconosce che è brava ma non crede che debba studiare, al contrario sogna per lei un matrimonio e una famiglia…

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 2 aprile 2021, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 aprile 2021

Santiago ha chiesto a Cesario di non dire nulla di quello che ha scoperto e di aiutarlo anche a nascondere tutto a Marcia. L’uomo sembra essere disposto ad aiutare il giovane brasiliano. Ma Marcia continua a essere convinta che suo marito stia facendo qualcosa di illegale e resta molto sospettosa. Josè riceve una grande notizia: sarà il protagonista della prossima opera teatrale ma in famiglia non sembra esserci grande entusiasmo per questa lieta novella.

Genoveva e Felipe sono sempre più complici. Al momento le mosse di Ursula non sono servite a molto mentre Genoveva non ha sbagliato nulla…La donna chiede a Felipe di restare a dormire con lei: si sentirebbe più sicura se ci fosse in casa un uomo. Genoveva tra l’altro sembra voler solo una cosa: un figlio da Felipe. Lo otterrà?

Durante una merenda con le signore di Acacias 38, Maite non perde occasione per dire la sua e per ricordare a tutti che le donne non sono diverse dagli uomini e hanno gli stessi diritti. Margarita continua a tramare contro Bellita ma la mamma di Cinta sembra non accorgersi di nulla…

Tutto questo e molto altro nella putata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.