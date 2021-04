Beautiful anticipazioni: Hope lascia Liam senza pensarci, Thomas gongola

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 3 aprile 2021? Sabato di Pasqua si va in onda con una nuova puntata della soap di Canale 5 e non potevano mancare come sempre le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nel prossimo appuntamento! Avrete visto che Thomas ancora una volta ha colpito: colpito e forse anche affondato visto che Hope è rimasta senza parole dopo aver visto Liam baciare Steffy. Non riusciva a credere che fosse vero. Pochi minuti prima Liam le stava chiedendo di diventare sua moglie e poi…Eccolo mentre baciava un’altra donna. Anche Liamo è annichilito dagli eventi e non sa quello che sta accadendo. Ma nessuno immagina che dietro al gesto di Steffy ci sia la mente folle di Thomas. Ma come mai Steffy ha deciso di stare al gioco di suo fratello, fino a che punto è pronta a spingersi pur di far lasciare Liam e Hope?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 aprile 2021

Thomas si gode lo spettacolo e sa bene di aver fatto la migliore delle mosse. Hope adesso non ha dubbi e accusa Liam, che non può difendersi in nessun modo, di aver sempre amato Steffy e di averla usata come seconda scelta. Liam quasi non crede che stia succedendo davvero e mai immaginerebbe che ci sia Thomas dietro al bacio che Steffy gli ha dato. Hope torna a casa sconvolta e parla con Brooke di quello che è successo, si sfoga con lei ma la Logan stenta a credere che sia accaduto davvero. Potrebbe pensare che dietro a questa storia c’è lo zampino di Thomas? Liam che cosa farà indagherà oppure accetterà la decisione di Hope? La giovane Logan però non ha nessuno sospetto e non ha dubbi: deve ricominciare senza Liam. Quali saranno adesso le prossime mosse di Thomas? Lo scopriremo solo seguendo le nuove puntate di Beautiful.

Vi ricordiamo che al sabato, dopo un nuovo episodio di Beautiful andrà in onda Una vita con una puntata lunga di circa 50 minuti. Buon sabato con le soap di Canale 5.