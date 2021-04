Una vita anticipazioni: Santiago tra bugie e Marcia e alleanza con Ursula, che succederà?

Pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5? Venerdì è andata in onda la seconda parte dell’episodio 1147 di Acacias 38. Sabato vedremo un doppio appuntamento con la soap spagnola, ci aspetta dopo Beautiful l’episodio 1148 . Per cui non ci resta che raccontarvi, con le nostre anticipazioni, tutto quello che succederà nella puntata del 3 aprile 2021. Come avrete visto Genoveva ha intenzione di “incastrare” se così possiamo dire, Felipe a lei. E per farlo spera di restare incinta. Se fosse incinta di certo Felipe la sposerebbe senza pensarci due volte. Tra l’altro l’avvocato non ha figli, se non Tano che però non è sangue del suo sangue, e questo potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Ma cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni: domani Una vita ci aspetta alle 14,10 subito dopo Beautiful. E andrà in onda fino alle 15,30 circa.

Una vita anticipazioni: la trama del 3 aprile 2021

Ursula offre a Santiago un’alleanza: i due possono porre fine a Genoveva se si uniscono. Santiago promette di dare presto una risposta alla cameriera. Non sa ancora cosa fare visto che vorrebbe solo mettere i soldi da parte e lasciare Acacias 38 in compagnia di Marcia per dimenticare tutto quello che è successo e voltare pagina.

Il dipinto di Maite, in cui si vedono due donne che si amano, spinge l’insegnante a parlare di amore senza restrizioni a Camino. Maite non sapeva come avrebbe potuto reagire Camino ma la ragazza non sembra essere affatto turbata dal fatto che due donne si possano amare…

Genoveva continua a consolidare il suo potere nel quartiere ricevendo un invito a un ricevimento reale. Chiede a Felipe di farle l’onore di essere suo compagno e l’avvocato non rifiuta.

Emilio e Cinta finalmente fanno pace e lei lo incontra a casa sua … Da solo. Al contrario, Bellita e Jose sono sempre più estranei a causa di Margarita.

Marcia incalza Cesáreo, che finisce per avvertirla del coinvolgimento del marito nelle sale da gioco. Marcia trova l’enorme capitale che suo marito nasconde e lui lo scopre!

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita su Canale 5.