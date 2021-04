Beautiful in onda anche a Pasqua: Ridge e Shauna ci provano?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 4 aprile 2021 nel giorno di Pasqua? La soap americana ci aspetta con una nuova imperdibile puntata proprio nel giorno di Pasqua come sempre intorno alle 13,55 per la puntata della domenica. Avrete visto che di cose ne sono successe e anche tante: siamo passati dalla proposta di matrimonio di Liam a Hope alla possibile fine della loro relazione. La ragazza infatti ha visto il suo compagno baciare Steffy e ha creduto che per l’ennesima volta lui abbia dimostrato quello che lei teme da sempre, ossia che ama Steffy e che per lei non prova le stesse cose. Nè Liam nè Hope però sanno che sono vittime di uno sporco tranello teso da Thomas e Steffy si è prestata senza forse rendersene neppure conto ma pensando in modo egoistico solo a lei. Hope è decisa: non ha nessuna intenzione di tornare con Liam dopo quello che ha visto. Thomas come approfitterà di questa situazione? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Pasqua, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 aprile 2021

Hope si strugge per quello che è successo ma nonostante le parole di sua madre non sembra avere nessuna intenzione di perdonare Liam per quello che ha fatto. La Logan non riesce a credere come sia successo. Ridge si rende conto che lui e Brooke sono lontani anni luce e che lei non perdonerà mai Thomas per tutto quello che è successo con Beth. E allora ecco che spinta di nuovo Shauna che sa come ascoltare Ridge e sa come farlo sentire amato. E’ arrivato il momento per i due? Sta per nascere una nuova coppia?

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beutiful. Vi ricordiamo che anche a Pasqua andrà in onda Il segreto. Non ci sarà invece Una vita. Dal 4 aprile infatti, torna in onda Domenica Live in diretta dalle 14,40 circa.