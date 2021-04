Il segreto anticipazioni: Manuela ricorda tutto ma è ancora in pericolo, vogliono farla fuori

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda la prossima settimana su Canale 5? Ultimi episodi per la soap spagnola ma, visto che nelle prossime settimane dureranno davvero molto poco, per dare spazio a Domenica Live, Il segreto ci terrà compagnia ancora per diverso tempo. Ma cosa succederà nelle ultime puntate della soap spagnola? Avrete visto che Manuela ha ricordato quello che le è successo, non è vero che non sa chi l’ha spinta dalle scale. Adesso però bisogna capire che cosa farà: denuncerà la moglie del suo padrone o farà finta di nulla? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda l’11 aprile 2021 su Canale 5.

Vi ricordiamo che nel pomeriggio di domenica vedremo Beautiful, poi un episodio molto breve de Il segreto e a seguire la diretta di Domenica Live con Barbara d’Urso.

Il segreto anticipazioni: la trama della puntata dell’11 aprile 2021

Manuela alla fine si convince e decide di raccontare a Encarnacion quello che è successo davvero. Nessun incidente, c’è molto altro da dire. Infatti Manuela ricorda benissimo di esser stata spinta dalle scale…Ignacio ha chiesto alle sue figlie di controllare Manuela e di starle vicino ma non immagina che il nemico è in casa…

Nelle prossime puntate de Il segreto, le ultime della saga, vedremo come Begoña convocherà Rosa nel salone e le riporterà alla mente un consiglio che le aveva dato soltanto qualche giorno prima, ossia di lottare con le unghie e con i denti per liberarsi delle persone che avrebbero ostacolato il suo cammino…E a quanto pare anche Manuela potrebbe essere tra queste…

Non ci resta che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni, vi racconteremo in queste settimane quale sarà il gran finale! Appuntamento quindi a domenica prossima con la puntata de Il segreto dell’11 aprile 2021. Buona domenica!