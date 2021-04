Una vita anticipazioni: Genoveva è davvero incinta? Felipe ama ancora Marcia e la delude

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 7 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 con le anticipazioni che ci raccontano che cosa accadrà nell’episodio 1150 della soap spagnola. Facciamo il punto della situazione: come avrete visto, dopo la cena al palazzo reale, Genoveva ha confessato a Felipe che crede di essere incinta ma la reazione dell’avvocato non è stata forse quella che lei si aspettava. Intanto Santiago sta continuando a subire pressioni da parte di Ursula ma non sembra voler cedere ai suoi ricatti. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 aprile 2021

Genoveva si rende conto che Felipe non ha reagito bene alla possibilità di una gravidanza e gli dice quindi che la sua paura di non voler parlare della cosa era giustificata visto la reazione che l’avvocato ha avuto. Felipe si giustifica dicendo che si tratta di una cosa inattesa, che non se lo aspettava e che l’arrivo di un bambino è sempre una cosa bella. Ma nel suo volto non c’è traccia di felicità e questo manda in crisi Genoveva che preferisce andare via. Il giorno dopo la foto di Felipe e Genoveva insieme al ricevimento del re è su tutti i giornali ma i vicini non immaginano quello che è successo al loro ritorno…Felipe decide di parlare con i suoi amici di quello che è successo e rivela a Liberto che Genoveva potrebbe essere incinta ma che non sa come comportarsi perchè in fondo al suo cuore sa bene che ama Marcia. Ma siamo sicuri che Genoveva sia davvero incinta e che la sua non sia una tattica per portare Felipe a sposarla?

Santiago decide di andare a parlare con Genoveva per dirle quello che Ursula gli aveva proposto e le racconta che la Dicenta sa tutto di quelli che sono stati gli accordi tra loro. Lui non l’ha tradita ma la Dicenta è ancora una mina vagante.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, vi ricordiamo che vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1150 di Acacias 38.