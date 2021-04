Beautiful anticipazioni: Quinn si allea con Shauna, Brooke le farà fuori?

Brooke stenta a credere che suo marito possa aver baciato Shauna. E’ vero sono in crisi ma non si aspettava quello che lei considera a tutti gli effetti una sorta di tradimento. Ed è anche per questo che decide di agire. Che cosa farà? Avrete visto che cerca in Eric un nuovo alleato, l’uomo le darà retta? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 8 aprile 2021. Come vedrete nei prossimi episodi, inizierà una nuova guerra tra Brooke e Quinn. La Fuller infatti si schiererà dalla parte di Shauna anche perchè la madre di Wyatt vuole che suo figlio lasci Sally e si rimetta con Flo. Questo significa che la ragazza e sua madre debbano restare a Los Angeles senza che nessuno faccia loro la guerra. E’ anche vero tra le altre cose, che per quanto Brooke possa fare la gelosa, al momento lei e Ridge non stanno più insieme visto che lei non ha accettato di perdonare Thomas per tutto quello che ha fatto…

Non mancano i dubbi anche per Wyatt che non sa più che cosa fare: vuole dare una seconda possibilità a Flo o continuare la storia con Sally anche se sente di essere innamorato di un’altra persona? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 aprile 2021

Quinn ancora una volta vorrebbe far sparire dalla famiglia Brooke ed è per questo che fa il tifo per Shauna. La Logan prova gli stessi sentimenti per lei, del resto non si sono mai sopportate. Quinn ascolta di nascosto una conversazione tra Brooke ed Eric e capisce che in qualche modo la Logan sta cercando di manipolare il Forrester. Sente dire che è arrivato il momento di cacciare Shauna, che dovrà magari anche lasciare la città. Ma a quanto pare Brooke vuole fuori dalla famiglia anche lei. Come reagirà Quinn dopo aver ascoltato queste parole?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda come sempre domani alle 13,40 su Canale 5.