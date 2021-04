Beautiful anticipazioni: Quinn e Brooke inizia una nuova battaglia, Shauna avrà la meglio?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 aprile 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama del prossimo episodio della soap americana. Come avrete visto in queste ultime puntate andate in onda in Italia, Brooke ha scoperto che tra Shauna e Ridge c’è stato qualcosa. E a quanto pare la donna non ha nessuna intenzione di perdonarlo. Ma soprattutto, prima di decidere che cosa fare con Ridge, pensa a Shauna. Per questo parla con Eric e gli dice che forse è arrivato il momento di fare “pulizia”. Prima doveva sopportare la presenza di Quinn nella sua vita, dopo tutti gli errori fatti in passato( tra Liam e Ridge chi più ne ha più ne metta) ma adesso anche quella di Shauna è davvero troppo. La Logan non sa che Quinn ha ascoltato tutta la conversazione. Come andrà a finire? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 aprile 2021

Mentre Brooke continua a credere che Flo non meriti il perdono della sua famiglia, Katie è di tutt’altro avviso. Se non fosse stato per Flo, lei sarebbe morta ed è per questo che decide di ringraziare davanti a Bill, Will, Justin e Donna sua nipote e vorrebbe che tutti la perdonassero per quello che ha fatto con Beth e che le dessero una seconda possibilità. E per una scena di pace nella famiglia ce n’è un’altra di tutt’altro genere. Infatti Brooke e Quinn hanno una fortissima discussione. Come andrà a finire questa volta? La Fuller spiega subito a Brooke che non ha intenzione di stare ad ascoltarla ma soprattutto che ha fatto malissimo a scegliersi proprio lei come nemica…Scoppierà una nuova guerra?

Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful di domani, 9 aprile 2021, per conoscere ogni dettaglio . Continuate a leggerci per avere tutte le anticipazioni.