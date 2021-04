Il segreto anticipazioni: Adolfo e la verità su suo padre, faccia a faccia con Isabel

Tutti pronti per scoprire quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Come saprete le puntate de Il segreto sono state accorciate di molto ( non va in onda neppure metà dell’episodio integrale ) per cui, se anche mancano ormai pochissime puntate al gran finale, gli ultimi episodi ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Nelle prossime puntate de Il segreto capiremo che cosa succederà con Manuela: racconterà tutto quello che è davvero successo quando è caduta dalle scale dicendo di esser stata spinta da Begonia? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domenica 18 aprile 2021, ecco le ultime news per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama del 18 aprile 2021

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto, Tomas ha scoperto la verità su Jean Pierre; il giovane quindi comincerà a sentirsi in colpa nei confronti di Adolfo e, dato che non verrà avere un peso sulla coscienza, lo convocherà nella locanda di Matias e Marcela . Ha bisogno di parlare con lui per raccontargli quello che ha scoperto e gli rivelerà di avere appreso che Jean Pierre è il suo vero padre.

Neanche a dirlo, il ragazzo resterà esterrefatto alla scoperta delle sue origini, tant’è che in un primo momento scaccerà il pensiero e si rifiuterà di credere alle parole del fratello maggiore. E infatti nella prossima puntata de Il segreto vedremo un faccia a faccia tra Adolfo e Isabel. Il giovane vuole sapere tutto del suo vero padre e chiederà informazioni a sua madre. Adolfo infatti si rende ben presto conto che suo fratello non ha motivo per mentire. Oltre a mostrarsi rammaricato con la madre per averlo fatto vivere nella menzogna fin dalla sua nascita, il De Los Visos chiarirà al francese di non voler avere nulla a che fare con lui e che non lo considererà mai come un padre!

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima su Canale 5.