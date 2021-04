Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia è di nuovo amore ma Santiago li scopre

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 aprile 2021? Genoveva è davvero incinta? E che cosa ne sarà di lei e Felipe? Marcia ha capito che l’avvocato le ha trovato lavoro e questo significa che in qualche modo ci tiene ancora a lei…Nel frattempo Santiago cerca di mettere via i soldi che servono per il viaggio: vuole partire per Cuba il prima possibile. Sa bene che Ursula è una vera mina vagante e che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote davvero a tutti. Bellita intanto continua a stare male ma non si rende conto che dietro a quello che le sta accadendo c’è lo zampino di Margarita e si allontana sempre di più da suo marito e anche da Cinta non parlando con lei di quello che succede…

Non ci resta adesso che scoprire cosa succederà nella puntata di domani, vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1153 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 aprile 2021

Camino soffre dopo la partenza di Maite ed è arrabbiata con la sua famiglia e gli amici, e finisce per essere sincera con Cesáreo, confessa di essere innamorata, oserà dirgli chi? Camino sa bene che la sua storia d’amore con Maite potrebbe non essere capita da nessuno…

Cinta ha dei dubbi sul fidanzamento con Emilio. Ovviamente la ragazza non mette in discussione i sentimenti che prova e sa che anche lui la ama ma proprio non riesce a capire questa fretta. Margarita continua a fare il suo gioco: sembra essere chiaro che voglia allontanare Bellita da Josè e ci sta anche riuscendo.

Marcia, dopo essere andata al colloquio di lavoro, va a casa di Felipe: sa che era lui il promotore. Felipe le confessa di nuovo il suo amore e lei ammette di non aver mai smesso di pensare a lui. E, nel bel mezzo di quella situazione compromessa, arriva Santiago…Felipe e Marcia però sono in strada sotto gli occhi di tutti. Santiago non gradisce affatto questo incontro, come reagirà?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita per scoprire ogni dettaglio.