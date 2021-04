Una vita anticipazioni: Genoveva smaschera Felipe che si giustifica, Santiago umilia Marcia

Santiago non ha preso benissimo la scena che ha visto. Si è ritrovato di fronte Felipe e Marcia e ha capito che tra di loro c’è ancora qualcosa. Ha messo subito in chiaro le cose: è lui il marito della bella brasiliana e merita rispetto. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 aprile 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione di Felipe alla furia di Santiago, come si comporterà l’avvocato? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1154 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 aprile 2021

Camino vorrebbe parlare con qualcuno della storia con Maite ma si rende conto che non sarebbe compresa e così abbozza qualcosa con Cesario senza però fornire molti dettagli. Intanto Bellita continua a sentirsi poco bene e crede che la sola che la capisca sia Margarita. Non immagina che la donna sta tramando alle sue spalle e che vuole allontanarla da Josè. La moglie di Alfonso getta il seme del dubbio e insinua di aver visto il marito di Bellita camminare in compagnia di un’altra donna, forse era Ester?

Santiago rimasto da solo con Marcia mette in chiaro alcune cose: non deve parlare con Felipe e le proibisce di avvicinarsi in qualsiasi contesto all’avvocato. Marcia non la prende benissimo e prova a spiegare che era solo una chiacchierata per strada, davanti agli occhi di tutti.

La brasiliana non è la sola ad avere dei problemi. Genoveva e Felipe hanno un confronto e la donna gli dice che ha scoperto del lavoro che ha offerto a Marcia, fingendo che fosse stato Liberto a trovarlo. Felipe stenta a credere che Genoveva possa aver capito tutto. Felipe si giustifica dicendo a Genoveva che non voleva farle del male o umiliarla ma solo offrire un lavoro a una persona che ne aveva bisogno. Ma Genoveva non la pensa esattamente come lui, anzi…

Cinta mostra ai suoi genitori l’anello di fidanzamento che ha ricevuto e annuncia la lieta notizia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 aprile 2021 su Canale 5.