Beautiful anticipazioni: Hope nella trappola di Thomas. Liam sta per cedere

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 15 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dagli Usa che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento in onda su Canale 5. Come avrete visto Steffy continua a sentirsi in colpa per quello che è successo con Liam. Sa di aver sbagliato a dare retta a Thomas e allo stesso tempo si rende conto che con Liam al suo fianco avrebbe la famiglia perfetta. Ma non vuole costruire una storia su altre bugie ed è per questo che ha tutte le intenzioni di dire al padre della piccola Kelly quello che è accaduto il giorno del bacio. Ma Thomas non ha nessuna intenzione di fare in modo che qualcuno gli metta i bastoni tra le ruote…

A Los Angeles ci sono anche altre persone che non hanno nessuna intenzione di essere disturbate dall’intromissione di terze figure…Parliamo di Quinn, Shauna e Sally. Mentre la Fuller e la madre di Flo si alleano contro Brooke, Sally mette in chiaro le cose con Flo: lei non ha nessuna intenzione di rinunciare a Wyatt.

Ma vediamo nel dettaglio la trama di domani 15 aprile 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 aprile 2021

Liam non sa ancora nulla di quello che è successo con Steffy visto che lei alla fine non gli ha detto nulla. Quello che vede però lo lascia sconvolto: Hope sempre più vicina a Thomas. Ne parla con Bill che gli dà il solo suggerimento che crede giusto: invita sui figlio a tornare con Steffy. Fa da sempre il tifo per lei e continua a farlo anche in questo momento. Nessuno dei due sa però che la Forrester è in qualche modo in combutta con suo fratello. Hope intanto, senza pensare che Thomas possa avere qualcosa a che fare con i suoi problemi parla con lui di tutto quello che sta succedendo e si lega sempre di più al piccolo Douglas.

Quinn e Shauna meditano vendetta. La Fuller stenta a credere che Brooke sia arrivata persino a cercare di manipolare Eric, suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 15 aprile 2021.