Una vita anticipazioni: Santiago pronto a mettere ko Felipe, potrebbe ucciderlo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1154 della soap spagnola. E vedremo finalmente quello che succederà tra Genoveva e Felipe: la donna è davvero incinta? L’avvocato si renderà conto che non può stare con una persona che non ama e che è arrivato il momento di mettere fine a questa storia, o una possibile gravidanza potrà condizionare la scelte di Felipe? Santiago non ha affatto gradito quello che è successo tra Marcia e Felipe e vuole andare via il prima possibile dalla Spagna. Nel frattempo Margarita continua a manipolare Bellita senza che lei se ne accorga…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita di domani 15 aprile 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 aprile 2021

Cesáreo comunica a Felicia i suoi sospetti che il mal d’amore di Camino sia dovuto alle vendite di vino … Ma non potrebbe sbagliarsi di più. Solo il ritorno di Maite fa riacquistare il sorriso alla ragazza. Felicia chiaramente mai immaginerebbe che sua figlia si sia innamorata di una donna. Margarita fa vedere a Bellita come suo marito si diverta con i suoi nuovi amici trascurando sua moglie…Bellita quindi si convince che davvero suo marito la stia tradendo con un’altra donna.

Cesare e Arantxa finalmente si baciano. La donna però ha ancora qualcosa da ridire: troppa audacia?

Velasco chiede ad Andrade delle visite di Ursula ma il commerciante lo ferma. Ursula si intrufola nella casa di Genoveva con quale intenzione? Ancora una volta sta cercando qualcosa, ma di che si tratta?

Felipe vuole preparare la sua dichiarazione con Marcia nel processo contro Andrade e va alla pensione, ma per sua sfortuna si trova davanti Santiago che lo aveva avvertito: sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa, anche a fargli del male. Felipe sta rischiando grosso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 15 aprile 2021!