Una vita anticipazioni: Ursula ha ucciso anche Maduro?

Come reagirà Santiago di fronte all’ennesimo affronto di Felipe? Gli aveva detto di stare lontano da Marcia ma l’avvocato non ha rispettato la sua volontà. E a Santiago poco sembra interessare che lo abbia fatto solo per accordarsi in vista del processo…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 aprile 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1155 di Acacias 38 con il faccia a faccia tra Felipe e il marito di Marcia. Come andrà a finire? Scopriamolo insieme, ecco per voi le ultime news dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 aprile 2021

Fabiana e Servante cercano di placare gli animi ma la discussione tra Felipe e Santiago si fa sempre più accesa e i due si spostano fuori dalla locanda per discutere. Il marito di Marcia è stanco delle continue intromissioni dell’avvocato nella vita di sua moglie. Nonostante anche Fabiana cerchi di spiegare a Santiago che l’avvocato non stava in nessun modo importunando sua moglie, l’uomo non vuole sentire ragioni e dà un pugno a Felipe che cade a terra in strada sotto lo sguardo di tutto gli abitanti di Acacias 38. La reazione di Felipe non tarda ad arrivare ma la rissa viene sedata dall’intervento di Liberto e Antonito che allontanano i due uomini.

Tornato a casa Felipe viene accudito da Genoveva che però ha qualcosa da ridire e chiede spiegazioni in merito a quanto accaduto. L’avvocato alza i toni e le dice che non può permettersi di essere gelosa.

Genoveva legge la notizia della morte del dottor Maduro sul giornale e non ha dubbi su chi ci sia dietro: Ursula. La stessa voce si sta diffondendo tra le cameriere: potrebbe essere stata Ursula? Anche Agustina la pensa come Genoveva ma non sospetta sul fatto che anche la donna fosse coinvolta nella storia che l’ha riguardata in prima persona. Non dimentichiamo che è stata Genoveva a ordinare a Ursula di istigare la domestica fino a portarla al suicidio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 16 aprile 2021.