Una vita anticipazioni: Felipe investito, si salverà? Chi è stato?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta al sabato pomeriggio? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni: domani 17 aprile 2021 un appuntamento più lungo del solito con la soap spagnola con un doppio episodio. Vedremo infatti la seconda parte dell’episodio 1155 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1156. Come avrete visto nel quartiere la situazione è sempre più tesa. Felipe e Santiago hanno fatto a botte davanti a tutti e la cosa non è affatto piaciuta a Genoveva. Felipe da quando ha scoperto che la donna potrebbe essere incinta si è allontanato sempre di più da lei e le cose non stanno andando come la vedova si aspettava. Santiago invece vorrebbe lasciare la Spagna il prima possibile, sa che Marcia ama ancora Felipe e lo teme. Bellita ormai si lascia facilmente manipolare da Margarita e non si rende conto del fatto che la donna le sta facendo del male…

Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda sabato dalle 14,10 alle 15,30 circa.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 aprile 2021

Margarita continua a insinuare il dubbio in Bellita facendole credere che suo marito la stia tradendo. Ma non finisce qui perchè le sta dando ancora del veleno probabilmente. Scopriamo nel frattempo chi è l’uomo misterioso che stava osservando di nascosto il marito di Bellita, si tratta di Milton Goldstein, il famoso produttore di cinema Hollywood, che a quanto pare è in Spagna per fare una importante offerta lavorativa al Domínguez. Bellita intanto continua a stare male ma non si rende conto di quello che le sta facendo quella che crede essere una amica.

Mancano ormai pochissime ore al processo contro Andrade e Felipe si sta preparando al meglio perchè vuole che l’uomo paghi per quello che ha fatto. Mentre è in strada però viene investito sotto gli occhi di Ramon e Carmen che assistono alla scena. Si cercano subito i soccorsi ma Felipe sembra essere davvero molto grave…

Maite in lacrime spiega a Camino che tra di loro non potrà esserci mai nulla…La ragazza sembra essere disperata. Marcia scopre quello che è successo a Felipe ed è sotto choc…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 17 aprile 2021.