Beautiful anticipazioni: tutti contro tutti a Los Angeles, chi vincerà?

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 18 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles che ci rivelano la trama della puntata domenicale della soap di Canale 5. Avrete capito che si stanno per scatenare diverse guerre in famiglia: da un lato Quinn che ha una nuova alleata, Shauna, disposta a tutto pur di vendicarsi di Brooke che ha osato persino chiedere a Eric di allontanarla dalla famiglia. E poi c’è la Logan che combatte la sua battaglia: vorrebbe fuori dalla famiglia Thomas ma anche Flo e Shauna, e chiaramente anche Quinn. Finiamo con Sally, sconvolta dalla decisione di Wyatt che ha deciso di lasciarla: per lei inizia una battaglia senza esclusioni di colpi contro Flo.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 18 aprile 2021

Steffy sta ancora cercando di capire cosa fare con Liam ma viene distratta dalla rivelazione fatta da suo padre. Ridge infatti le racconta di aver baciato Shauna e la ragazza stenta a credere che sia possibile. Nel frattempo sia Quinn che Brooke cercano un modo per farsi la guerra ma per arrivare anche a un finale, che cosa succederà? Le due donne sembrano essere disposte a tutto…Steffy capisce dopo aver parlato con suo padre il vero motivo per il quale Quinn e Brooke stanno litigando…Ma non ha idea di come le cose potrebbero andare a finire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 18 aprile 2021. Appuntamento intorno alle 14 con un nuovo episodio della soap americana. Vi ricordiamo che dopo la puntata di Beautiful di domani, andrà in onda un breve episodio de Il segreto seguito poi dalla lunga diretta di Domenica Live con Barbara d’Urso.