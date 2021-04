Una vita anticipazioni: chi ha investito Felipe, si sveglierà dopo l’incidente?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 19 aprile 2021? Grande ansia per le condizioni di salute di Felipe: l’avvocato dopo esser stato investito è in ospedale e le sue condizioni sono critiche. Nella puntata di Acacias 38 in onda lunedì scopriremo che cosa hanno detto i medici a Genoveva che è subito corsa in ospedale per prendersi cura dell’uomo. Ma chi ha investito Felipe? Il processo contro Andrade ha qualcosa a che fare con questo investimento oppure c’entra in qualche modo Ursula? Chi cerca di fare del male all’avvocato? E se fosse un diabolico piano di Genoveva delusa dal suo atteggiamento? Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita, lunedì in onda la seconda parte dell’episodio 1155 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 aprile 2021

Ramon e Carmen informano Genoveva di quello che è successo. Lei e Marcia sono sotto choc per quello che è accaduto a Felipe. Ma mentre la vedova può andare in ospedale, Marcia deve farsi da parte per evitare che suo marito si indispettisca nuovamente dopo quello che è successo in piazza, davanti a tutti. I vicini di Genoveva cercano di starle vicino in questo complicato momento. Intanto Josè ha una grande notizia per la sua famiglia: ha ricevuto una proposta di lavoro da un grande produttore del cinema americano. Bellita continua a credere che suo marito la stia tradendo.

Camino si dispera: non può vivere il suo grande amore e non riesce a capire il senso di tutto questo. Anche Maite prova lo stesso sentimento, distrutta per non aver potuto stare vicino alla donna che ama.

Genoveva non appena possibile, corre al capezzale di Felipe per assisterlo e prega che si rimetta il prima possibile. Felicia prova a starle vicino in questo difficile momento. Marcia vorrebbe andare in ospedale da Felipe ma Fabiana non pensa che possa essere una buona idea.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda su Canale 5 lunedì pomeriggio.