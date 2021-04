Beautiful anticipazioni: Sally è davvero malata, che cos’ha?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 20 aprile 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles. Avrete visto nelle ultime puntate che Sally è convinta di non stare molto bene, ha paura di essere malata ma non solo. Anche la sua stabilità mentale è messa a dura prova da quello che le sta succedendo e la decisione di Wyatt di mettere fine alla loro relazione ha dato il colpo di grazia…Sally quindi è in ospedale e sta aspettando il turno per farsi vedere dal medico e fare tutte le analisi del caso. Intanto come avrete visto Wyatt ringrazia Katie per avergli fatto capire che Flo meritava di avere una seconda occasione. La moglie di Bill mai avrebbe pensato di arrivare in ospedale per un controllo e trovare Sally e per una serie di coincidenza alla fine si ritrova a parlare proprio con lei di quello che le sta succedendo.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 20 aprile 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 aprile 2021

Sally incontra l’ultima persona che avrebbe pensato di trovare in ospedale e con lei parla di quello che sta affrontando. Katie fa il tifo per Flo, e non lo ha mai nascosto, ma di fronte alle paure di Sally che pensa di avere un brutto male, non può che starle vicino. Le offre quindi tutto il suo aiuto e le dice che può contare su di lei per qualsiasi cosa. Nel frattempo a casa di Eric, il Forrester parla con Quinn di quello che sta succedendo con Brooke e la invita a ragionare: bisogna che si trovi un punto di incontro, perchè è necessario andare tutti d’accordo.

Non ci resta quindi che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5!