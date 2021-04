Una vita anticipazioni: chi ha investito Felipe? Santiago nei guai

Genoveva oltre a essere sconvolta per quello che è successo a Felipe viene braccata da Ursula che le fa notare come tutto quello che entra nella sua vita viene distrutto. Adesso l’incidente a Felipe…La donna è davvero sotto choc e non sa come reagire. Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda il 20 aprile 2021 su Canale 5? Nel nuovo appuntamento con la soap spagnola scopriremo come sta Felipe e quali sono le sue condizioni: è possibile che si svegli dopo l’incidente? E chi lo ha fatto investire, c’è lo zampino di Andrade dietro a tutto questo? Non ci resta che scoprire maggiori dettagli con le ultime news da Acacias 38. In onda domani nella puntata del 20 aprile 2021, la prima parte dell’episodio 1157 di Acacias 38…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 aprile 2021

Ursula punta il dito contro Genoveva ma la donna pensa che sia stata la Dicenta a far investire Felipe e le giura che troverà le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Ursula sembra avere diversi assi da giocare, come se stesse portando a termine una vendetta ben studiata. Ma di che si tratta?

Marcia è molto preoccupata per Felipe ma allo stesso tempo sa che non deve mostrare i suoi veri sentimenti per non turbare suo marito. Dopo quello che è successo, Santiago le porta un regalo. Marcia non riesce comunque a trattenere le lacrime e spiega a suo marito che le condizioni di Felipe sono molto gravi e che lei non può fingere che non le interessi.

Al capezzale di Felipe, Genoveva inizia a confessare alcune delle sue colpe pregando che l’avvocato si svegli. E giura che cambierà e che farà di tutto solo per amor suo. Mentre piange disperata Felipe alla fine si sveglia. Ramon torna a casa e porta buone notizie a Carmen e Antonito: Felipe si è svegliato e sembra stare meglio. Intanto Mendez si presenta alla locanda per parlare con Marcia e le chiede della discussione che Santiago e Felipe avevano avuto poco prima dell’incidente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 20 aprile 2021.