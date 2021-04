Beautiful anticipazioni: Quinn e Thomas alleati pericolosissimi

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, cosa succederà nella puntata di domani 21 aprile 2021? Tra Quinn e Brooke è iniziata l’ennesima battaglia, una guerra infinita della quale le due donne sono protagoniste ormai da anni senza esclusione di colpi. Ma dopo un periodo di pace apparente, si torna per l’ennesima volta in campo. Brooke vuole la Fuller fuori dalla vita di Eric ma l’uomo non ha nessun motivo per divorziare da Quinn vanno d’amore e d’accordo. La richiesta di Brooke è totalmente immotivata ma a quanto pare Quinn non ha nessuna intenzione di stare a guardare e di subire. E presto forse avrà anche modo di trovare un nuovo alleato con il quale combattere il nemico comune. Nel frattempo in ospedale Katie aspetta insieme a Sally i risultati dei test che ha fatto per capire se abbia una malattia seria o sia solo ansia e stress…Wyatt ovviamente non sa nulla e non immagina che la sua ex sia finita in ospedale…

Pronti per scoprire quindi cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 aprile 2021

Thomas ha capito che ha bisogno di nuove alleanze, di persone che siano disposte a tutto per aiutarlo. E a quanto pare sembra aver proprio trovato la persona giusta. Quinn è sul piede di guerra e pronta a fare qualsiasi cosa pur di mettere ko Brooke. E allora chi meglio della Fuller potrebbe essere l’alleata perfetta in questa vicenda? Nel frattempo Brooke continua la sua crociata e se la prende anche con Steffy per quello che sta succedendo a Hope. Punta ancora una volta il dito contro la figlia di Ridge. Ma non solo, c’è anche Liam: anche lui finisce nel mirino di Brooke che è davvero agguerrita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 21 aprile 2021. Come sempre la soap ci aspetta alle 13,40 su Canale 5. A seguire da non perdere una nuova puntata di Una vita.