Una vita anticipazioni: Santiago arrestato, c’è lo zampino di Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 21 aprile 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1157 della soap spagnola. Come avrete già visto, Marcia è stata ascoltata da Mendez che vuole fare chiarezza in merito all’incidente di Felipe. Il commissario infatti ha saputo che Santiago e l’avvocato hanno litigato qualche ora prima e non può escludere che il marito di Marcia possa essere coinvolto nel sinistro. Nel frattempo in ospedale, mentre Genoveva è travolta dal dolore, alla fine Felipe si sveglia e riprende conoscenza. Ma come sta? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, ecco le ultime news dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 aprile 2021

Giacinto non smette mai di sognare che sua zia Anita gli dica un numero e lo chiede a Marcelina e Casilda. Marcelina crede che questo numero sia il futuro premio della lotteria…

La cameriera confessa a Bellita di aver visto Esther accarezzare il marito e le chiede di indagare ulteriormente. Arantxa interpreta male la vicinanza tra i due attori. E così facendo quindi, anche lei insinua il dubbio in Bellita che è stata già messa in guarda da Margarita. Ma suo marito sta davvero facendo qualcosa di male con la bella attrice? Sembrerebbe di no…

Felicia scopre che le lezioni di Maite sono finite e vuole sapere perché sua figlia non le ha detto niente…Ursula sta tramando qualcosa ma nessuno può immaginare di che si tratti. La donna prega davanti al suo altarino co le foto di Cayetana e non solo. Che cosa ha in mente? Che ci sia Genoveva nel mirino è chiaro, ma come ha intenzione di colpirla?

Marcia chiede a suo marito di raccontargli tutta al verità. L’uomo a quanto pare sa che cosa è successo a Felipe ma non fa in tempo a parlare perchè viene arrestato. E’ un piano di Genoveva questo?

Tutto questo e molto altro nell’imperdibile puntata di Una vita che ci aspetta domani 21 aprile 2021 su Canale 5.