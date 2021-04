Una vita anticipazioni: Santiago incastrato ma da chi?

Santiago nega ogni possibile coinvolgimento nell’incidente stradale che ha causato dei seri problemi a Felipe. L’avvocato sta bene, è in ospedale dove riceve tutte le cure del caso ma è chiaro che qualcuno volesse quanto meno spaventarlo. E Mendez non ha dubbi: potrebbe esser stato il marito di Marcia, ma è davvero così? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 22 aprile 2021. Nella puntata della soap spagnola in onda domani pomeriggio, vedremo quindi che cosa ne sarà del marito di Marcia, sarà arrestato?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni dettagliate del nuovo episodio. In onda domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1158 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 aprile 2021

Alla fine Mendez, dopo aver ascoltato Santiago, lo porta in commissariato. Marcia non sa che cosa pensare e si sfoga in lacrime con Casilda, raccontandole quello che è successo. Ramon e Carmen cercano di stare vicini a Marcia. La brasiliana stenta a credere che possa esser stato suo marito a fare del male a Felipe.

Bellita continua a credere che suo marito abbia una relazione e cerca di capire parlando con Arantxa quello che succede. Mendez sa bene che Felipe non è stato investito per caso e per questo si reca in carcere per parlare con Andrade e per chiedergli se in qualche modo ci sia il suo zampino dietro a quello che è accaduto. Andrade nega di essere coinvolto in questa vicenda, dicendo al commissario che non ne sa nulla. Ma sta raccontando la verità?

Felicia continua a pensare che Camino le stia nascondendo qualcosa ma non riesce a capire di che cosa si tratta. Continua però a osservare sua figlia, vuole capire che cos’ha…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 aprile 2021 su Canale 5.