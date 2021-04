Una vita anticipazioni: Santiago torna a casa, Ursula nei panni di una suora cosa farà?

Genoveva sapeva che tra Marcia e Felipe le cose non erano mai finite ma forse non si sarebbe mai aspettata di trovarli in casa insieme quasi pronti per un bacio. E invece è successo. Ma come reagirà la donna di fronte a questo affronto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 26 aprile 2021. Vi ricordiamo che Una vita non andrà in onda alla domenica e che la soap spagnola torna quindi lunedì pomeriggio. Come avrete visto dunque, Felipe è tornato a casa e sta bene, nonostante il brutto incidente. Marcia è andata subito da lui e i due si sono dichiarati per l’ennesima volta amore. Ma Genoveva non può stare a guardare e ha deciso di allearsi di nuovo con Ursula anche se la Dicenta non sembra essere disposta a mettersi dalla parte della vedova questa volta…

Una vita anticipazioni: la trama del 26 aprile 2021

Cinta parla con Emilio di quello che sta succedendo in casa sua e gli racconta che Bellita pensa di esser stata tradita ma che Josè respinge ogni accusa. Neppure Emilio crede che il padre di Cinta possa aver tradito sua moglie con un’altra donna. Marcia torna alla locanda e ripensa ai momenti vissuti con Felipe. Fabiana la va a trovare per chiederle spiegazioni, ha capito che sta succedendo qualcosa.

Dopo aver parlato con Felicia, Maite è ancora più disperata e non riesce a capire cosa fare con Camino. Stanno soffrendo entrambe…

Genoveva affronta Marcia e le dice che deve stare il più lontano possibile da Felipe. Le ricorda che è stato Santiago a far investire l’avvocato. Marcia però non crede che le cose siano andate come la donna racconta e prova a opporsi alle accuse. Ma Genoveva contrattacca dicendole che una adultera come lei non si può permettere neppure di aprire bocca. Ursula, vestita da suora, ascolta tutto quello che sta succedendo.

Josè ha litigato con sua moglie ma nonostante questo rivede la sua amica Ester e insieme a lei parla della possibilità di avere una carriera importante nel mondo del cinema. Santiago torna finalmente a casa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di lunedì 26 aprile 2021.