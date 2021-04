Il segreto anticipazioni: Ramon sempre più violento, che ne sarà di Marta?

Puntate sempre più corte de Il segreto e il pubblico della soap continua a manifestare disappunto per quello che succede in quel di Canale 5. Ma a Mediaset poco importa e si va per la propria strada anche se questo vuol dire mandare in onda episodi di meno di 15 minuti…Il segreto torna comunque il 2 maggio 2021 e tornano le nostre anticipazioni. Come avrete visto infatti, Adolfo ha scoperto che Isabel ha sempre mentito in merito all’identità di suo padre. Non vuole avere nulla a che fare con Jean Pierre ma allo stesso tempo pretende che sua madre racconti in modo dettagliato il perchè delle sue scelte…

Il segreto anticipazioni: la trama del 2 maggio 2021

Isabel proverà a spiegare ad Adolfo quello che è successo e gli racconterà la verità sulla sua storia con Jean Pierre ma il giovane è davvero molto provato per queste rivelazioni. In ogni caso questa storia si arricchirà di un altro colpo di scena quando Jean Pierre farà una strana telefonata a Parigi. Che cosa sta tramando il padre di Adolfo, è un alleato di Isabel oppure no?

Adolfo si sta dedicando a questa vicenda e non si renderà conto di quello che succede a Marta. Ramon infatti, deluso e amareggiato da quello è successo negli ultimi mesi, reagirà nel modo peggiore. Avrebbe potuto lasciare Marta, colpevole anche di averlo tradito e chiudere in questo modo un matrimonio che non doveva mai essere celebrato. E invece no, farà altro. Inizierà a picchiare Marta… In un primo momento la ragazza non dirà nulla di quello che sta subendo forse perchè in qualche modo crede anche di essere colpevole di qualcosa. Ma anche questa storia è destinata ad avere un finale del tutto inaspettato con due clamorosi colpi di scena che vedremo nelle ultime puntate de Il segreto.

Appuntamento quindi al 2 maggio per scoprire che cosa succederà.