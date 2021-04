Beautiful anticipazioni: Sally sta per morire a causa della sua malattia?

Sally sembra essere molto malata e al momento la sola a conoscere i dettagli dei risultati dopo le analisi è Katie che appare molto preoccupata. Del resto Katie sa che c’è stata anche la sua mano dietro la fine della storia tra la Spectra e il suo figliastro e si sente un po’ in colpa. Ma che cosa succederà adesso a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 27 aprile 2021. Nella prossima puntata della soap, Sally deciderà di dire a Wyatt che è molto malata?

Ma siamo davvero sicuri che la giovane Spectra abbia una malattia mortale? Per chi volesse conoscere tutti i dettagli di questa story line, qui le anticipazioni complete su questa vicenda.

E adesso torniamo alle anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani. Come avrete visto, senza che Flo e Wyatt possano immaginare quello che succede a Sally, tra loro c’è stato un riavvicinamento che potrebbe però essere turbato molto presto dalla scoperta delle attuali condizioni di salute di Sally. Vediamo nel dettaglio le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 27 aprile 2021

Sally sembra essere davvero turbata dalla recente scoperta ma chiede a Katie di non dire nulla di quello che le hanno detto in ospedale. A qualche chilometro di distanza, senza neppure immaginare quello che sta succedendo, Quinn e Shauna iniziano a pensare che è tempo di organizzare il matrimonio di Wyatt e Flo, senza però chiedersi che cosa ne pensino i figli sulla cosa…Le due signore non immaginano neppure che molto presto, la ritrovata serenità tra Wyatt e Flo sarà turbata da quello che sta succedendo nella vita di Sally.

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful su Canale 5 come sempre alle 13,40.