Una vita anticipazioni: Maite e Camino travolte dalla passione, usciranno allo scoperto?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 27 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano la trama del prossimo episodio. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1160 di Acacias 38. Come avrete visto Santiago è tornato a casa, neppure Felipe pensa che sia stato lui a investirlo. Macia e l’avvocato si sono riavvicinati ma Genoveva, che li ha beccati, ha subito avvisato Marcia, per non dire che ha minacciato la bella brasiliana. Forse per la giovane moglie di Santiago è davvero arrivato il momento di prendere una decisione. Intanto Ursula, nelle nuove vesti di suora, osserva tutto con grande attenzione e si prepara per il suo colpo finale.

Ma vediamo adesso le anticipazioni con la trama della puntata di Una vita in onda domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 aprile 2021

Santiago prova a spiegare a Marcia che non ha nulla a che fare con quello che è successo a Felipe ma le dice anche che forse per loro è arrivato il momento di cambiare vita. La brasiliana però non sembra avere nessuna intenzione di lasciare tutto e cambiare vita. Santiago si arrabbia moltissimo vedendo che sua moglie non è complice in questa sua volontà. Nel frattempo Margarita continua a manipolare Bellita, sempre più convinta che suo marito la stia tradendo. A questo si aggiunge anche il fatto che anche Carmen ha visto Josè in compagnia della presunta amante…

Jose fa il provino con il produttore americano, ma nonostante sia stato un successo, non ci riesce nemmeno questo lo rende felice. Bellita scopre da Carmen che Jose è stato con Esther. El Choco riceve un’offerta da Golden per andare a Hollywood e Bellita cade a terra, abbattuta.

Camino va in studio per chiedere spiegazioni a Maite e le due donne finiscono per baciarsi.

I domestici scoprono di non aver vinto la lotteria. Arantxa racconta a Cesáreo le sue preoccupazioni e Jacinto li vede baciarsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 27 aprile 2021.