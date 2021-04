Una vita anticipazioni: Bellita morirà? Genoveva rifiuta Felipe

In che modo vuole vendicarsi di Genoveva Ursula che a quanto pare sa sempre che mossa fare? E quali sono le intenzioni di Felipe che continua a parlare di Genoveva come di una sua amica ma si tratta di una donna che pensava di essere incinta di un figlio suo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 29 aprile 2021. Bellita continua a stare male ma tutti pensano che il suo stress sia dovuto alla partenza di Josè per gli Stati Uniti e alla paura che l’uomo l’abbia tradita. Nessuno al momento immagina che Bellita probabilmente sta male visto che da settimane Margarita mette nel suo te una strana sostanza che quasi certamente è veleno…Ma allora, che cosa succederà a Bellita, si riprenderà? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, in onda su Canale 5 l’episodio 1161 seconda parte.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 aprile 2021

Felicia non immagina neppure quello che sta succedendo nella vita di Camino e inizia a credere che dovrebbe trovare il prima possibile un fidanzato, per questo chiede aiuto a Rosina. Quello che le due donne non sanno è che a Camino, come a Maite, non interessino gli uomini. Non si sono accorte di nulla tanto che Rosina, dopo un commento innocente di Casilda, inizia persino a pensare che suo marito Liberto possa tradirla con Maite e ha paura che ci sia ricascato dopo quello che era successo con Genoveva.

Cesáreo nega a Jacinto di aver baciato Arantxa. Il portiere non gli dà più importanza, e meno quando continua a sognare sua zia Anita. Intanto Servante trova un modo per fare affari: asportare i denti scheggiati, come quello che fa tanto soffrire Marcelina.

Marcia scopre che suo marito sta vedendo di nascosto Ursula e non sa che cosa pensare. Dopo una cena, Felipe chiede a Genoveva di diventare sua moglie. Vuole prendersi cura del bambino che forse aspetta e ringraziarla per tutto quello che lei ha fatto in questi ultimi mesi. Ma a grande sorpresa Genoveva non accetta… L’avvocato resta a bocca aperta, non se lo sarebbe mai aspettato.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 29 aprile 2021 su Canale 5.