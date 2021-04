Una vita anticipazioni: Genoveva è davvero incinta? Chi è Santiago?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 1 maggio 2021? Non si fermano quest’anno le soap neppure per la festa del primo maggio e su Canale 5 vedremo la classica programmazione. Per cui si inizierà come sempre da Beautiful e a seguire vedremo Una vita con un doppio appuntamento. In onda domani su canale 5 la seconda parte dell’episodio 1162 di Acacias 38 e la prima dell’episodio 1163. Cosa sta per succedere nel quartiere più famoso di Spagna? Come avrete visto Genoveva non ha accettato la proposta di matrimonio di Felipe ma si prepara a chiedere qualcosa di molto particolare all’avvocato che si è detto disposto a tutto pur di spostarla e crescere insieme a lei il bambino. Ma fino a che punto si potrà spingere Felipe e Genoveva che cosa gli chiederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 maggio 2021

Felicia non ha il minimo sospetto. Se da un lato si rende conto che sua figlia è sempre più legata a Maite dall’altro mai immaginerebbe che a Camino possano piacere le donne e anche per questo organizza un incontro con un possibile spasimante ma le cose vanno malissimo.

Genoveva incontra Santiago, che cosa vuole la donna dal marito di Marcia? In realtà è Santiago che spiega a Genoveva quello che sta succedendo. Ursula si sta facendo sempre più insistente ed è arrivato il momento di allontanarla da Acacias 38.

I tentacoli di Andrade raggiungono la polizia e Méndez chiede a Felipe di non essere troppo duro con la sua testimonianza al processo. Nel frattempo, Ursula chiede ad Andrade informazioni su Santiago. Felipe intanto va alla locanda per parlare con Marcia. Le condizioni di salute di Bellita non sembrano migliorare…

Felipe ha deciso di raccontare a Marcia che Genoveva è incinta e che lui si sente responsabile per quanto successo. Le spiega che la ama, che non potrà mai dimenticare tutto quello che è successo tra loro ma che deve sposare un’altra donna. I vicini di casa vanno a fare visita a Bellita preoccupati per quello che le sta succedendo…

Andrade intanto si sente tradito da Genoveva e manda il suo avvocato a chiedere spiegazioni senza sospettare che lui stesso abbia a che fare con la signora.

Marcia tira una trappola a Santiago per smascherarlo con un processo che non è mai accaduto a Manaus … Santiago gioca e Marcia non ha dubbi che sia un impostore. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.