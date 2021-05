Una vita anticipazioni: Santiago non è il marito di Marcia, lei lo dirà a Felipe?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 3 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5. Lunedì prossimo avremo modo di vedere la seconda parte dell’episodio 1163 di Acacias 38. Come avrete capito, Marcia ha deciso di mettere alla prova suo marito Santiago. Ha ancora un tarlo in testa e continua a pensare, soprattutto dopo averlo visto insieme a Ursula, che non le stia raccontando la verità. Per questo inventa una storia del loro passato e Santiago casca in pieno nel tranello. Adesso sa che quell’uomo che dice di essere suo marito in realtà non è lo. Marcia dirà quello che ha scoperto a Felipe? Sarebbe importante se lo facesse perchè se quello non è suo marito, vuol dire che Marcia è libera di amare una persona diversa… Nel frattempo Andrade fa le sue mosse dal carcere ma non sa che l’avvocato che lo sta seguendo è in combutta con Genoveva anche se inizia ad avere qualche sospetto…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 maggio 2021

Cesario continua a sospettare che Camino gli stia nascondendo qualcosa e vuole andare a fondo in questa storia. Dopo aver tirato il dente di Marcellina, Servante inizia a pensare di poter fare questo lavoro anche con altri…Emilio e Cinta parlano preoccupati delle condizioni di salute di Bellita e si augurano di poter trovare una cura per la donna. Camino e Maite si rivedono e la ragazza scopre che la sua insegnante ha fatto un bellissimo quadro, pieno di colori e luce.

Marcia va a salutare Lolita e parla con Ramon di quello che sta per succedere al processo. L’uomo le consiglia di essere sincera e di raccontare tutta la verità perchè solo in questo modo starà dalla giusta parte.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5.