Beautiful anticipazioni: Wyatt vede Sally stare malissimo, sta fingendo?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 3 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto il segreto di Sally non è rimasto tale per molto tempo. Adesso anche Wyatt sa che la Spectra è malata e che non le resta a quanto pare molto da vivere. Katie ne ha parlato con Bill e quindi anche lui sa tutto. E Wyatt ha fatto lo stesso con Flo per spiegarle che vorrebbe stare vicino a Flo in questi ultimi giorni della sua vita. La figlia di Shauna si è dimostrata comprensiva e anche dispiaciuta per la malattia di Sally. Ma i telespettatori continuano a chiedersi: Sally è davvero malata?

Ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento, qualora vogliate capire in anticipo come andrà a finire tutta questa storia, leggete pure questo articolo.

Shauna si mostra felice del fatto che Flo e Wyatt siano di nuovo molto vicini ma non sa ancora quello che sta succedendo nella vita di Sally. Non sa che per il momento Flo e Wyatt dovranno mettere da parte i loro progetti perchè il giovane Spencer vuole stare vicino a Sally, anche se solo come amico…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di domani della soap americana che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 maggio 2021

Brooke e Liam provano nuovamente a far fronte comune per cercare di fare in modo che Hope apra gli occhi. Ma la giovane Logan non ha nessuna intenzione di ascoltare le parole di un uomo che diceva di amarla, di volerla sposare e che pochi minuti dopo il suo no ha baciato un’altra. Hope è delusa, amareggiata, si sente tradita e non vuole ascoltare Liam e neppure sua madre che non sembra capire come sta davvero.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful.