Beautiful anticipazioni: Hope non dà retta a Liam, cede a Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 4 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama del prossimo episodio della soap americana. Come avrete visto, Sally sta ricevendo tutte le attenzioni di Wyatt che ha saputo della sua malattia. Il giovane sembra essere molto preoccupato per la sua ex. E se anche non prova amore per lei si rende conto che comunque le vuole stare vicino soprattutto perchè sa che ha davvero poco da vivere. Sally infatti ha saputo che ha una malattia incurabile e che le resta meno di un mese di vita. Aveva chiesto a Katie di non dire nulla a nessuno di questa malattia. Ma la Logan ha raccontato prima a Bill e poi anche a Wyatt quello che sta succedendo alla giovane Spectra. Ma siamo sicuri che in fondo Sally non volesse proprio questo? Nelle prossime puntate molti spettatori si chiederanno: ma Sally è davvero malata?

Per chi ama gli spoiler e le anticipazioni, vi parliamo in questa articolo della malattia di Sally e di tutto quello che succederà nelle prossime puntate

Liam pensava di avere in Zoe una alleata ma non si è accorto che con il passare del tempo la ragazza si è invaghita sempre di più di Thomas e probabilmente adesso pensa persino che lui provi davvero qualcosa per lei. Ne sarebbe dimostrazione anche la festa che ha organizzato. E così quando Liam le fa notare che Thomas la sta solo usando, che il suo gioco ha un altro obiettivo e che è Hope la donna che ama, Zoe non gli dà credito. Innamorata lei, e convinta che anche Thomas la ami, decide di andare per la sua strada. Liam ci prova anche con Hope, dicendole per l’ennesima volta che Thomas è ancora preso da lei e che vuole ottenere un solo scopo per il quale potrebbe fare di tutto. Hope però non vuole ascoltare nessun consiglio se questo arriva da un uomo che l’ha tradita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 4 maggio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40.