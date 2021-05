Una vita anticipazioni: Santiago smascherato, Genoveva lo farà fuori?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Abbiamo visto che ultimamente ad Acacias 38 è successo davvero di tutto ma una story line sembra essere più interessante delle altre. Marcia ha capito che i suoi sospetti erano fondati e che Santiago non è il suo vero marito. Ma chi è? E che cosa vuole da lei? Sta lavorando per Genoveva? Ma soprattutto come farà a dimostrare che l’uomo che dice di essere suo marito in realtà non lo è? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio di Una vita. In onda domani su Canale 5, la prima parte dell’episodio 1164 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 4 maggio 2021

Marcia ha affrontato Santiago e gli ha fatto capire che sa che non è davvero lui suo marito. Ma Santiago si infuria e non riesce a credere che sua moglie non gli creda e non sa come può dimostrare che deve fidarsi di lui e di quello che ha sempre raccontato. Marcia però questa volta non ci sta e gli dice che non ha nessuna intenzione di stare al suo fianco e soprattutto di prendere ordini da una persona che non è niente per lei. Tra l’altro Marcia è pronta a raccontare tutto a Felipe e lo comunica anche a Santiago che reagisce con grande rabbia di fronte alle sue parole.

Felipe intanto si sta preparando per il processo di Andrade e Genoveva si raccomanda con Ramon chiedendogli di stare vicino all’uomo in modo che non gli capiti nulla. Intanto a casa di Bellita si organizza una merenda: la signora sta finalmente meglio e le vicine vanno a farle visita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 maggio 2021. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5 con una nuova puntata da non perdere.