Beautiful anticipazioni: Sally sta male, Katie la incoraggia. La Spectra morirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 5 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Ci muoviamo su due livelli diversi: da un lato abbiamo la story line che riguarda Thomas e Hope, dall’altro quella che vede Sally e Wyatt protagonista. IN realtà sono dei veri e proprio triangoli visto che di mezzo ci vanno anche Liam e Flo…Cerchiamo di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful…Hope dovrà cercare di capire che cosa prova per Thomas e che cosa vuole da lui. Liam invece cercherà di far aprire gli occhi alla sua ex: scoprirà che Steffy lo ha baciato per ordine di Thomas e che cosa farà qualcosa lo scoprisse? Flo, dopo aver scoperto della malattia di Sally si farà da parte oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 maggio 2021

Thomas sembra non sbagliare un colpo e incassa quella che si potrebbe definire un’altra vittoria. Il piccolo Douglas, vedendo suo padre insieme a Zoe ha paura che potrebbe perdere Hope. E quindi le chiede di non lasciarlo solo ma soprattutto le chiede di stare insieme a Thomas per avere due genitori e una famiglia. Thomas sa bene che Douglas è il vero punto debole di Hope e cerca di approfittare come può di questa situazione…

Sally intanto combatte contro la sua malattia e sembra essere rassegnata anche se Katie la invita a provare: non si può arrendere in questo modo. La Spectra però sembra aver preso la sua decisione: aspetterà che il destino faccia il suo corso ma non farà dei test che potrebbero non servire a nulla, ma solo a peggiorare le cose…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 5 maggio 2021.