Una vita anticipazioni: Andrade rivela chi è davvero Santiago, tempo scaduto?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Come avrete visto sta succedendo di tutto e in particolare, per quello che riguarda Marcia, la donna si è resa finalmente conto di essere vittima di un grande inganno. Santiago continua a negare, ma perchè non ricorda nulla della sua vita passata al fianco di Marcia se è davvero suo marito? E se non lo è, di chi si tratta e perchè Genoveva lo ha fatto arrivare ad Acacias 38? Marcia dirà tutto a Felipe oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 maggio 2021

Per Josè è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Il produttore di Hollywood si aspetta una risposta. Purtroppo l’attore, nonostante sogni di iniziare a lavorare in America, non se la sente in questo momento di lasciare sua moglie dopo quello che è successo negli ultimi giorni e vuole stare al suo fianco. Il produttore gli dà altro tempo e Josè spera che dopo il ritorno dall’Italia dell’uomo, Bellita sia guarita e possa quindi partire. Si avvicina intanto il processo…

Ursula, che ormai vive la sua vita da suora, scrive delle lettere che sembrano essere tutte indirizzate agli abitanti di Acacias 38. Ma che cosa sta tramando? Qual è la sua vendetta ? E’ chiaro che ci sia Genoveva nel suo mirino ma che cosa vuole fare?

Anche Marcia è felice di sapere che presto Andrade pagherà per tutto il male che le ha fatto. Santiago rendendosi conto che il tempo stringe, compra i biglietti per andare via. Vuole partire per Cuba ma Marcia non ha nessuna intenzione di seguirlo. Ursula va in carcere da Andrade e gli chiede aiuto. L’uomo pare voglia dirle chi è davvero Santiago per incastrare una volta e per sempre Genoveva.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 aprile 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.