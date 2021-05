Il finale di Una vita in Spagna: come finisce la soap Acacias 38

Come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, in Spagna si chiudono i battenti anche per Acacias 38. Dopo i saluti finali a El secreto de Puente Viejo, con le ultime puntate andate in onda la passata primavera, anche per gli abitanti della calla più famosa di Spagna è arrivato il momento dei saluti. In onda proprio in questi giorni le ultime puntate di Una vita ( le riprese sono terminate un paio di mesi fa). In Italia la soap andrà in onda almeno per un altro anno, ci sono ancora un centinaio di episodi da trasmettere per cui il pubblico che ama la soap spagnola può stare davvero tranquillo. Ma quale sarà il gran finale di Una vita, che cosa è successo nelle ultime puntate della soap spagnola?

Come vi avevamo raccontato, l’ultima stagione è stata caratterizzata da un salto temporale per cui molti dei protagonisti che hanno conquistato l’affetto del pubblico nelle stagioni precedenti non ci saranno. Forse anche questa scelta ha avuto un impatto negativo sul calo degli ascolti. La pandemia poi ha fatto il resto.

Dopo sei anni dalla prima puntata in onda in Spagna nel 2015, la soap ideata da Aurora Guerra e Miquel Peidro Zaragoza saluta quindi il pubblico, almeno in patria mentre in Italia, come detto in precedenza, si andrà in onda per almeno un altro anno ( anche perchè gli episodi da 50 minuti circa vengono divisi in due parti in Italia).

Una vita anticipazioni ultime puntate: il ritorno di Leonor

Leonor Hidalgo (Alba Brunet), la figlia di Rosina (Sandra Marchena) e del defunto Maximiliano (Mariano Llorente), e la sarta Susana (Amparo Fernandez), accompagnata dal marito Armando (Antonio Llozano) ha lasciato il Portogallo ed è tornata in Spagna, ad Acacias 38. Passati tanti anni ormai, lei e suo marito non hanno più nulla da temere. Leonor e Inigo hanno tre figlie e tutti insieme torneranno a vivere ad Acacias 38. Susana e suo marito proporranno a Rosina di fare affari insieme.

Una vita anticipazioni ultime puntate: come andrà a finire ad Acacias 38?

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ha deciso di trasferirsi a Ginevra con la nuova fidanzata Dori (Leonor Martin). Siamo ben lontani da quello che sta succedendo in Italia, dove Felipe sta per sposare Genoveva, incinta mentre Marcia, la donna che ama ha appena scoperto che suo marito è solo un impostore.

Ci sono poi due personaggi che noi in Italia, ancora non conosciamo, parliamo di Pascual (Octavi Pujades) e Hortensia (Amaia Lizarralde), che si sono giurati amore eterno e hanno promesso di sposarsi il prima possibile.

Passando al capitolo domestici: Fabiana (Inma Perez Quiros), Servante (David V. Muro) e Casilda (Marita Zafra) hanno vinto alla lotteria: i primi si sono concessi un viaggio, salvo poi decidere di ristrutturare la pensione, la seconda ha deciso nonostante tutto di rimanere al servizio di Rosina e Liberto.

E la famiglia Palacios? Ramon (Juanma Navas) e Lolita (Rebeca Alemany) hanno scelto di andare per un po’ a Cabrahigo per ricongiungersi al piccolo Moncho, ma la donna è sembrata convinta a darsi una nuova opportunità con Fidel (Alejandro Siguenza). Avrete quindi capito che Antonito e Carmen non ci sono più. I due infatti sono morti durante l’esplosione che ha portato al famoso salto temporale di cui vi parlavano sopra. Jacinto (Jona Garcia) è diventato invece sindaco del suo paese natale.

Una vita anticipazioni ultime puntate: che ne sarà di Genoveva?

A dispetto di quanto si possa immaginare, visto quello che sta accadendo in Italia in queste puntate della soap spagnola, Genoveva non lascerà Acacias 38 e non pagherà per i suoi errori anzi sarà ancora protagonista. Ma per lei ci sarà un finale con il botto. Genoveva Salmeron (Clara Garrido), sarà infatti uccisa da un colpo di pistola dal marito Aurelio Quesada (Carlos De Austria); successivamente il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaría) ucciderà il suo padrone.

DIRECTO🔴| "Nunca habría esperado de usted semejante nobleza y valentía. […] La admiro Genoveva Salmerón"



➡ https://t.co/N5bm6SUxKY #AcaciasFinal pic.twitter.com/zcubIuwtmE — Acacias 38 🎀 (@acacias38_tve) May 4, 2021

Una vita anticipazioni: il fantasma di Donna Cayetana

Genoveva prima di morire ha provato a chiedere perdono a Felipe per tutti gli errori commessi in passato. Ma si sa che il male non può che generare altro male e così al posto di Genoveva entrerà in gioco sua figlia Gabriela (Lydia Pavon), . La ragazza si mette in contatto telefonicamente con una non precisata donna Cayetana. Ricorderete che la donna non è mai stata ritrovata, possibile che si torni di nuovo al passato con questa storia ? Mai dire mai…Perchè tutto potrebbe succedere, anche un ritorno della soap.

Il gran finale con Bellita del Campo

Bellita Del Campo (Maria Gracia), racconterà in qualche modo con la sua voce, le ultime vicende dei protagonisti storici della soap anche grazie a una serie di flashback. La donna, fresca di onorificenza per la sua attività artistica, regalerà quindi un finale tutto canterino all’insegna della spensieratezza e non ci sarà quindi un epilogo tragico come ci si poteva aspettare.

Stupirà il finale con l’entrata in scena di tutti i protagonisti di Una vita che torneranno in una Acacias 38 moderna a dimostrazione che la vita nel quartiere andrà sempre avanti!