Una vita anticipazioni: Marcia racconta la verità su Santiago a Felipe bloccando le nozze?

Marcia dirà tutto quello che ha scoperto su Santiago a Felipe oppure qualcuno la fermerà prima che possa parlare? E’ in pericolo? E che cosa ha scritto Ursula nelle lettere che ha mandato a tutti gli abitanti di Acacias 38? Genoveva ha le ore contate? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 6 maggio 2021. In onda su Canale 5 nel pomeriggio di domani, la prima parte dell’episodio 1165 di Acacias 38. Scopriremo finalmente se Marcia alla fine riavrà la sua libertà? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni con le ultime news su Una vita da Acacias 38. Buona lettura e appuntamento a domani su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 maggio 2021

Marcia non ha nessuna intenzione di partire per Cuba con Santiago. Non lo avrebbe fatto neppure se fosse stata sicura di essere sua moglie. Ma ora che sa che quello che ha di fronte non è neppure suo marito, non vuole di certo prendere ordini da parte sua…Emilio vede che Margarita sta preparando la colazione a Bellita e forse si rende conto di qualcosa. Arantxa invita Margarita a non occuparsi di quello che Bellita deve mangiare o bere ma non sembra sospettare nulla. Il fidanzato di Cinta si renderà conto di quello che la finta amica della cantante sta facendo prima che sia troppo tardi? Il giovane ha trovato anche la boccetta che Margarita stava usando e inizia ad avere dei sospetti…

Dalla visita ad Andrade alla fine Ursula ottiene quello che voleva: adesso sa che Santiago non è chi dice di essere, è solo un impostore. E ha quindi quello che le serve probabilmente per compiere la sua vendetta contro Genoveva.

Emilio parla con sua madre e prova a capire che rapporto ci sia tra Bellita e Margarita, inizia davvero a sospettare che tra le due sia successo qualcosa…

Marcia parla con Lolita e Carmen e capisce che Felipe e Genoveva stanno davvero per sposarsi e che i preparativi per il matrimonio sono ormai partiti. Deciderà di dire tutto a Felipe oppure no?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 maggio 2021.