Una vita anticipazioni: Ursula scopre l’identità di Santiago, lo dirà a Felipe?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto Marcia ha capito che Santiago non è suo marito e anche Ursula lo ha scoperto. Si tratta di un impostore che è stato assoldato da Genoveva. La Dicenta adesso conosce la verità. Marcia non sa che cosa fare, vorrebbe dire a Felipe tutto ma sa anche che Genoveva è incinta e che quindi a pagare potrebbe essere un bambino innocente ( sempre che poi questo figlio sia di Felipe, visto che Genoveva ha avuto rapporti con Santiago nello stesso periodo). Carmen e Lolita quindi provano a consolare Marcia che però al momento non ha raccontato nulla della sua storia, lo farà? Intanto Emilio dopo aver visto Margarita mettere una strana sostanza nel tè di Bellita, indaga…

Vediamo cosa succederà domani, in onda alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1165 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 maggio 2021

Genoveva e Felipe iniziano i preparativi per il matrimonio. La prima cosa sarà parlare con il sacerdote per chiudere l’appuntamento e comunicarlo così ai vicini. Marcia soffre quando lo scopre e si sente più abbandonata che mai.

Cesáreo si toglie l’onere di sapere che Camino frequenta di nascosto con Maite e decide quindi di dire tutto a Felicia perchè non vuole avere problemi. A questo punto la madre di Camino decide di avere un faccia a faccia con la pittrice.

Jacinto e Casilda vincono la pietra della lotteria con il numero che ha detto loro zia Anita. Ora non è più necessario che Marcelina metta il suo dente malato nelle mani di Servante.

Ursula confessa a Genoveva che l’uomo che sostiene di essere Santiago, il marito di Marcia, è in realtà un impostore. Informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero cambiare tutto anche in vista del suo matrimonio con Felipe. Ora che cosa farà Genoveva? La donna in un primo momento finge di non sapere niente ma sappiamo bene che dietro a questo grande inganno c’è proprio la sua mano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 7 maggio 2021.