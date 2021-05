Beautiful anticipazioni: Thomas e Zoe si sposeranno?

Tutti pensano che Thomas sia cambiato e che voglia provare a voltare pagina lasciando in pace Hope per sempre. Ma la Logan come può pensare che sia così? Il giovane stilista le ha fatto ben capire che la ama ancora e che se Douglas starà male sarà tutta colpa sua. Hope tirerà fuori le unghie questa volta o si farà nuovamente manipolare da Thomas? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful: la soap torna domani 8 maggio 2021 come sempre alle 13,40 per un nuovo episodio ricco di colpi di scena. Mentre a casa di Eric si festeggia il fidanzamento di Zoe e Thomas, Wyatt continua a chiedersi che cosa può fare per stare vicino a Sally che non ha molto di cui essere felice. Le resta ben poco da vivere e il ragazzo, divorato dai sensi di colpa, vuole essere presente e aiutarla facendo tutto quello che può.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di domani 8 maggio 2021, un nuovo episodio ci aspetta su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 maggio 2021

Hope si è resa conto che Douglas è smarrito di fronte alle novità di questi ultimi giorni. Il bambino era stato già destabilizzato nel vedere suo padre baciare Hope ma adesso che alla festa c’è stato anche un altro annuncio, è sotto choc. Hope ha giurato a Douglas che sarebbe rimasta sempre al suo fianco ma il bambino non riesce a capire perchè quella che lui considera una mamma non può sposare Thomas e ci debba essere anche un’altra donna nella sua vita. Per il piccolo chiaramente, tutto questo è deleterio ma il solo a cui sembra non importare nulla, è Thomas. Chiedendo a Zoe di sposarlo, sta facendo del male al bambino ma anche alla ragazza che continua a credere che i sentimenti da lui provati siano reali.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 8 maggio 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà?