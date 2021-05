Una vita anticipazioni: svelata la vera identità di Santiago

Pronti per scoprire tutta la verità ma proprio tutta la verità su Santiago, l’uomo che è arrivato ad Acacias 38 dicendo di essere il marito di Marcia? E’ chiaro che in qualche modo il giovane avesse dovuto avere dei rapporti con il vero marito di Marcia, vista la grande somiglianza e presto scopriremo ogni cosa. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 8 maggio 2021 ci rivelano tutto quello che Marcia apprenderà nei prossimi giorni. Rivelazioni che la lasceranno senza parole ma che le permetteranno anche di scoprire finalmente tutta la verità e riprendersi in mano la sua vita. Anche Ursula ha scoperto chi è Santiago e vuole incastrare Genoveva, minacciandola per l’ennesima volta mentre lei si prepara per le nozze con Felipe. Cosa succederà dobbiamo aspettarci colpi di scena in arrivo? Vi ricordiamo che domani 8 maggio 2021 andrà in onda su Canale 5 un intero episodio da 50 minuti circa della soap spagnola. Vedremo l’episodio 1166 in modo integrale.

E ora torniamo alle nostre anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? Ecco le ultime news da Acacias 38 per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 maggio 2021

Genoveva non crede a Ursula riguardo alle dichiarazioni che le ha fornito sull’identità di Santiago. Genoveva decide di opporsi a Santiago e chiedergli chi sia veramente. Santiago non ha scampo e chiede a Marcia di andare a Cuba il prima possibile. Santiago rivela a Marcia la sua vera identità. A quanto pare neppure Genoveva sapeva che in realtà quello non era il vero Marito di Marcia. Il giovane infatti è il fratello gemello di Santiago, si chiama Israel e a quanto pare ha ingannato tutti. Era facile immaginare che in qualche modo il finto Santiago avesse un legame con il vero marito di Marcia, vista la grande somiglianza che aveva con l’uomo. Marcia sapeva dell’esistenza di un fratello gemello? Come mai non ha mai sospettato?

Il medico è incaricato di cercare un antidoto ed è chiaro che quanto accaduto non è stato un incidente. Emilio racconta a Cinta e Jose della manovra di Margarita e delle polveri. Finalmente in casa della cantante hanno capito che Bellita non stava male per la depressione e per la gelosia ma perchè la donna che fingeva di essere sua amica le stava facendo del male…Al momento però non ci sono le prove per dimostrare che Margarita abbia avvelenato Bellita, a parte quello che ha visto Emilio. La donna sarà messa spalle al muro? Ma perchè stava facendo tutto questo?

I domestici sono ancora in attesa del rapporto tra Arantxa e Cesáreo, così Fabiana e Casilda chiedono alla donna basca. Cesáreo conferma la relazione. I due stanno insieme e a quanto pare hanno deciso di non nascondersi più.

Felicia e Camino litigano su Maite e Felicia finisce per schiaffeggiare sua figlia. E così la giovane Pasamar cerca conforto tra le braccia di Maite. Camino minaccia di andarsene di casa se Felicia la colpisce di nuovo. Marcia è sconvolta dalle rivelazioni che il finto Santiago le ha fatto e non sa come reagire, dirà tutto a Felipe prima che sia troppo tardi?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domai 8 maggio 2021.