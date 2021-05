Una vita anticipazioni: il figlio di Genoveva è di Felipe o del finto Santiago?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 9 maggio 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che cosa farà Marcia: deciderà di denunciar Santiago che in realtà si chiama Israel ed è suo cognato, non suo marito, oppure accetterà le sue scuse e non dirà niente? Una scelta difficile per Marcia che, se decidesse di parlare, potrebbe anche mettere a rischio il matrimonio tra Genoveva e Felipe. Cosa farà la bella brasiliana? Maite e Camino ammetteranno davanti a Felicia di avere una relazione? Ed Emilio, avrà le prove per dimostrare che è stata Margarita a fare del male a Bellita somministrandole del veleno nel te? Scopriamolo con le anticipazioni! Lunedì vedremo su Canale la prima parte dell’episodio 1167 di Acacias 38, come sempre da non perdere.

Una vita anticipazioni: la trama del 10 maggio 2021

Santiago che è in realtà Israel prova a spiegare a Marcia tutto quello che è successo e le dice che è arrivato in Spagna su ordine di Andrade ma che non sapeva nulla di quello che le stava accadendo. Inoltre le dice anche che se potesse tornare indietro non la ingannerebbe. Ma allo stesso tempo il giovane le vuole bene e non vuole rinunciare a lei. Marcia ascolta in lacrime le parole di quello che credeva essere suo marito e non ha ancora idea di come reagire…Marcia prova anche a capire che cosa ne è stato di Santiago ma Israel non sa nulla, sa solo che purtroppo è morto, quindi la brasiliana è vedova.

Josè si fida di Emilio e cerca insieme a lui le prove per dimostrare che sua moglie è stata avvelenata, chiedendo anche l’aiuto di Liberto. Ursula insinua il dubbio in Genoveva: Felipe potrebbe non sposarla se scoprisse che Marcia è vedova. Ma Genoveva le rivela che aspetta un figlio. E a questo punto la Dicenta sgancia una nuova bomba: siamo davvero sicuri che il figlio che la donna aspetta sia figlio di Felipe? Come sappiamo nel corso di queste ultime settimane Genoveva ha anche avuto degli incontri ravvicinati con il finto Santiago, come escludere che possa essere lui il padre?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 10 maggio 2021 su Canale 5.