Beautiful anticipazioni: Hope si sacrifica per amore di Douglas?

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles e ci raccontano quello che sta per accadere in città! Che cosa farò Hope con Thomas, deciderà di mettere fine alla sua sceneggiata con Zoe smascherandolo oppure continuerà a farsi manipolare accettando di avere una relazione con lui per il bene di Douglas? Non possiamo che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano quanto sta per accadere in città…

Per voi quindi la trama di Beautiful per la puntata di domani, 10 maggio 2021. Quali sono le ultime news da oltre oceano? Scopriamolo insieme.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 maggio 2021

Zoe invece che avere dei dubbi su quanto è successo e sulla proposta di matrimonio di Thomas, inizia a pensare che forse lo stilista si è finalmente reso conto dei sentimenti che prova, e ne resta completamente lusingata. Neppure immagina che in realtà Thomas ha tutto un altro piano in mente e che la sta solo usando per ottenere quello che vuole. E infatti il piccolo Douglas è sconvolto dalla possibilità che Zoe possa prendere il posto di Hope e non riesce neppure a pensarci.

Steffy spiega a Liam che tutti in famiglia vogliono credere che Thomas sia cambiato. Eppure lei dovrebbe ben sapere che le cose stanno in modo diverso visto che suo fratello l’ha costretta a baciare Liam, provocando la separazione tra lui e Hope. Ma anche Steffy sembra avere i prosciutti sugli occhi e anzi accusa Hope. A suo dire sta esagerando nella reazione e se volesse stare con Liam potrebbe farlo, non dovrebbe allontanarsi solo per un bacio…

Hope deve prendere una decisione importante, che cosa farà? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful come sempre alle 13,40 su Canale 5.