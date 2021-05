Beautiful anticipazioni: Hope soffre per Douglas, cede a Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 11 maggio 2021? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Pronti per scoprire tutte le anticipazioni? Che ne sarà di Thomas e Zoe, alla fine i due si sposeranno oppure Hope deciderà di accettare per amore di Douglas la proposta neppure troppo velata del Forrester? E Sally come sta? Le resta davvero poco da vivere? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles. Ecco le anticipazioni per voi, buona lettura!

Beautiful anticipazioni: la trama dell’11 maggio 2021

Liam è sempre stato il solo a capire il doppio gioco di Thomas e non ha mai creduto alla sua redenzione. Quello che Liam non sa è anche anche dietro l’attuale rottura con Hope c’è il suo zampino. Al momento non immagina che anche Steffy si sia fatta manipolare dando il famoso bacio che ha poi scatenato la reazione di Hope. Liam decide quindi di affrontare Thomas e gli dice che sa tutto, che sa delle sue manipolazioni e che adesso è ora di smetterla. Nel frattempo Hope si vede costretta per l’ennesima volta a raccogliere i cocci di quello che Thomas lascia sulla sua strada visto che il piccolo Douglas è molto provato. Ha paura che se suo padre sposasse Zoe, per Hope non ci sarebbe più spazio nella loro vita.

A Thomas sembra non importare nulla del fatto che il piccolo Douglas stia male e continua con il suo piano malefico. Si renderà conto che sta facendo soffrire molte persone, inclusa Zoe che ormai pende dalle sue labbra? Aveva proprio ragione Brooke quando sosteneva che il figlio di Ridge ha dei problemi molto gravi ma a quanto pare nessuno se ne vuole rendere conto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 11 maggio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 per un nuovo imperdibile episodio.