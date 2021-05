Beautiful anticipazioni: Thomas e Zoe si sposeranno davvero?

Thomas ha più di un obiettivo: da un lato vuole che la sua famiglia creda che sta cercando di voltare pagina, dall’altro arrivare dritto a Hope, usando Douglas, con la speranza che la donna ceda. Che cosa succederà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful che come sempre regaleranno diversi colpi di scena. Ma iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani, 12 maggio 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap, vedremo come Thomas continuerà a tessere la sua tela…Hope ci cadrà dentro? Saprà capire che il Forrester farebbe di tutto per la sua ossessione? Il piccolo Douglas intanto paga le conseguenze delle scelte di suo padre ed è emotivamente devastato da tutto quello che succede intorno a lui mentre Zoe, appare felice per la proposta di matrimonio che ha appena ricevuto.

Andiamo quindi avanti con le anticipazioni per scoprire tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Le ultime notizie sulla puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 12 maggio 2021

La famiglia Forrester sembra credere alle buone intenzioni di Thomas e sono tutti felici per la scelta che ha fatto. Anche se Zoe non sembrava essere proprio la persona più adatta a Thomas, anche lei merita una seconda possibilità. Brooke invece è la sola a credere che questa storia sia assurda e soprattutto che Thomas non è mai cambiato e che non ci si possa fidare di lui…La mamma di Brooke teme che sua figlia possa essere ancora in pericolo e non capisce perchè le persone intorno a lei non se ne rendano conto…Quinn dal canto suo, conoscendo bene i piani di Thomas non si aspettava che sarebbe arrivato a tanto. Anche Liam sospetta nonostante non lo dia a vedere. Non crede a quello che Thomas ha detto e men che meno a questa proposta di matrimonio arrivata come un fulmine a ciel sereno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 12 maggio 2021, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.