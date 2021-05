Una vita anticipazioni: il finto Santiago minacciato da Ursula, che farà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 13 maggio 2021? Marcia lascerà davvero il paese con Israel senza dire a Felipe che non è il vero Santiago e che è stata tutta una trappola? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Una vita. In onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1168 di Acacias 38. A quanto pare Genoveva e Felipe hanno deciso di dire a tutti che aspettano un figlio. Come andrà questo annuncio? Nel frattempo Josè ha fatto arrestare Margarita per quello che ha fatto a sua moglie…

E ora passiamo alle anticipazioni per la puntata di Una vita di domai, 13 maggio 2021, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 maggio 2021

A quanto pare Genoveva non sapeva davvero che il ragazzo arrivato dal Brasile non fosse il vero marito di Marcia. Lei e Israel parlano di quello che succederà nei prossimi giorni e Genoveva lo mette in guardia: sta per annunciare il suo matrimonio con Felipe, niente deve andare storto. Emilio spiega a Ramon e a Carmen quello che stava succedendo a Bellita…Intanto Josè e Cinta si prendono cura della cantante con la speranza che quello che stanno facendo basti, dopo il veleno che Margarita le ha dato. E non riescono ancora a capire il perchè di tutto questo.

E’ arrivato il momento del grande annuncio. Genoveva e Felipe accolgono tutti i vicini di Acacias 38 in casa per invitarli al matrimonio. L’avvocato fatica a dimostrarsi felice, è chiaro a tutti che non era quello che voleva…Per il momento i due però non dicono nulla della gravidanza.

Genoveva aveva avvisato Israel: Ursula può essere un problema per tutti. E infatti la Dicenta continua a minacciarlo. Il giovane le spiega che vuole solo stare con Marcia ma a quanto pare questo non rientra nei piani di Ursula…Maite intanto sembra essere preoccupata per Camino: la ragazza è troppo attaccata a lei, come se ne fosse ormai dipendente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 13 maggio 2021, come sempre su Canale 5.